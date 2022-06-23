İran'dan Rusya'ya destek teşekkürü

Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, resmi daveti üzerine Tahran'a gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

İki bakan ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Abdullahiyan, Lavrov ile ikili ilişkilerin en önemli konularını, bölgesel ve uluslararası konuların yanı sıra iki ülke arasındaki Kapsamlı Uzun Vadeli ve Stratejik İşbirliği Anlaşması'nı görüştüklerini kaydetti.

- RUSYA'YA DESTEK TEŞEKKÜRÜ

İranlı Bakan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu'nda İran'ın çıkarlarını ve pozisyonlarını desteklemede verdiği katkı için Rusya'ya teşekkür ettiğini ifade etti.

Yakın gelecekte Viyana'daki nükleer görüşmelerin yeniden başlayacağını umduğunu söyleyen Abdullahiyan, gündemlerinde planların olması halinde, Amerikan tarafının gerçekçi bir tutumu ile yakın gelecekte bir sonuca varabileceklerini kaydetti.

Abdullahiyan, "Bu bağlamda Lavrov, müzakerelerde İran'ın siyasi duruşunu desteklediğini ve anlaşmaya varılması halinde Rusya'nın da desteğini vurguladı." dedi.

Görüşmede İsrail rejiminin bazı siyasi suikastlarını ele aldıklarını belirten Abdullahiyan, bölge ülkelerinin, bu rejimin bölgenin güvenliğini ve ilerlemesini tehdit etmesine izin vermeyeceğini sözlerine ekledi.

İranlı Bakan ayrıca, Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkileri memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.



- "İLİŞKİLERİ GENİŞLETMEK GÖREVİMİZ"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, iki ülke arasındaki ilişkilerin üst düzeye çıkabileceği konusunda ortak bir kanaate sahip olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından başlatılan bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını kaydeden Lavrov, "ABD ve uydu ülkelerin yaptırımları ilişkilerin gelişmesini engellerken, ilişkileri genişletmek bizim görevimiz." açıklamasında bulundu.

Lavrov, enerji, ulaştırma, tarım, finans ve gümrük alanlarında özel yollar bulunması gerektiğini sözlerine ekledi.

İran'a karşı BM Güvenlik Konseyi'ni ihlal eden tüm yasa dışı yaptırımların kaldırılması gerektiğini ifade eden Lavrov, ABD'nin sözleşmelere aykırı bir şekilde İran'a uyguladığı tek taraflı yaptırımları kınadıklarını söyledi.

Rus Bakan, İran ile Basra Körfezi'ndeki Arap ülkeleri arasında işbirliğine dayalı bir diyalog kurmaya hazır olduklarını belirtti.

ABD'nin Rusya'yı Viyana'daki nükleer görüşmeleri yavaşlatmakla suçladığını söyleyen Lavrov, bunun doğru olmadığını, müzakereleri yavaşlatanın ABD olduğunu sözlerine ekledi.