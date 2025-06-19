İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Haziran 2025 Perşembe / 23 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,5716
  • EURO
    45,5131
  • ALTIN
    4280.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İran'dan tahliyeler devam ediyor! Türkiye'ye getirildiler
Güncel

İran'dan tahliyeler devam ediyor! Türkiye'ye getirildiler

İsrail ve İran arasında çatışmalar giderek şiddetlenirken, Umman Sultanlığı İran'daki vatandaşlarını tahliye etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Umman, vatandaşlarını tahliye etmek üzere Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'na 8 otobüs gönderdi.

IHA19 Haziran 2025 Perşembe 17:42 - Güncelleme:
İran'dan tahliyeler devam ediyor! Türkiye'ye getirildiler
ABONE OL

İran hava sahasının uçuşlara kapatılmasıyla birlikte birçok ülke vatandaşlarını kara yoluyla tahliye yoluna gitti. Bu kapsamda Umman, İran'da bulunan vatandaşlarını tahliye etmek üzere Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'na 8 otobüs gönderdi.

TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTILAR

Öğle saatlerinde Kapıköy Gümrük Kapısı'na ulaşan 120 kişilik ilk Umman kafilesi, gümrük işlemlerinin ardından tahsis edilen otobüslerle Türkiye'ye giriş yaptı.

İkinci bir Umman kafilesi daha işlemlerinin tamamlanmasının ardından otobüslerle Trabzon'a gitmek üzere Kapıköy'den ayrıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.