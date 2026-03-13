  İran'dan Türkiye'ye teşekkür: Bizler için büyük bir güç ve moral kaynağı
İran'dan Türkiye'ye teşekkür: Bizler için büyük bir güç ve moral kaynağı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Türkçe yayımladığı mesajda Türkiye'ye teşekkür ederek, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin İran halkı için ettiği dualar ve gösterdiği dayanışma bizler için büyük bir güç ve moral kaynağıdır' dedi.

IHA13 Mart 2026 Cuma 22:35 - Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından Türkçe yayımladığı mesajda Türkiye'ye teşekkür etti. Erakçi paylaşımında, "Ramazan'ın bu mübarek günlerinde kardeş Türk milletinin ve dost Türkiye Cumhuriyeti'nin İran halkı için ettiği dualar ve gösterdiği dayanışma bizler için büyük bir güç ve moral kaynağıdır" dedi.

İran'ın egemenliğini ve halkının güvenliğini kararlılıkla savunmaya devam edeceğini belirten Erakçi, "Adaletin ve barışın galip geleceğine inanıyoruz. Dualarınız ve desteğiniz için içtenlikle teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

