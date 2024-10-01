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Güncel

İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası onlarca uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı

İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarını artırması ve hava sahasının kapanması nedeniyle yakıt kritiğine giren 20 uçak geri dönerek İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.

DHA1 Ekim 2024 Salı 22:34 - Güncelleme:
İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası onlarca uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı
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İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarının kapanması ve hava sahalarının kapatılmasından dolayı yerli ve yabancı birçok havayolu şirketinin Ortadoğu uçuşlarında aksaklıklar yaşanıyor.

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Yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle havada tur atmak zorunda kalan ve yakıt kritiğine giren uçaklar, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere Antalya ve Ankara'ya yönlendiriliyor. Ortadoğu uçuşu gerçekleştirmesi planlanan 20 uçak, İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.

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