  • İran'ın lehine savaşa dahil olunacağı iftirası! Türkiye'nin imajını gölgelemeye kalkıştılar
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'nin İran lehine savaşa müdahil olacağı veya Lübnan'a gireceği yönündeki iddiaların dezenformasyon olduğunu bildirdi.

KÜBRA ŞENAL30 Mart 2026 Pazartesi 12:38 - Güncelleme:
DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında yer alan "Türkiye'nin İran'ın lehine savaşa müdahil olacağı veya Lübnan'a gireceği" yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, krizin başlangıcından bu yana savaşın bir tarafı olmadığını açıkça beyan ettiğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; saldırıların bir an önce sona ermesi, savaşın yayılmasının engellenmesi ve kalıcı barışın tesisi için yoğun bir diplomatik çaba gösterilmektedir. Türkiye'nin bu tutumu, başta çatışan taraflar olmak üzere bütün aktörlerce takdir edilmektedir.

"PSİKOLOJİK SAVAŞIN BİR PARÇASI"

Söz konusu iddiaların "psikolojik savaşın bir parçası" olduğuna işaret edilen açıklamada, bu tür dezenformasyon içerikli paylaşımların Türkiye'nin uluslararası imajına zarar vermeyi ve bölgedeki yapıcı rolünü gölgelemeyi amaçladığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi ve yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamalara güvenmesi gerektiği kaydedildi.

