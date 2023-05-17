İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2023 Çarşamba / 27 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,7313
  • EURO
    21,4456
  • ALTIN
    1262.03
  • BIST100
    4589.71
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

İranlı çoban su kanalında ölü bulundu

Erzincan'da çobanlık yapan İran uyruklu kişi HES su kanalında ölü bulundu.

AA17 Mayıs 2023 Çarşamba 01:56 - Güncelleme:
İranlı çoban su kanalında ölü bulundu
ABONE OL

Kent merkezine bağlı Günbağı köyünde yaşayan T.G, kendisine ait küçükbaş hayvanlarını otlatan İran uyruklu Bahri Hajıpourkhalkalou'dan (39) haber alamaması üzerine durumu ekiplere bildirdi.

Bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, çobanın en son görüldüğü HES'e ait sulama kanalında arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 2 saat bölgede arama ve tarama faaliyeti yürüten ekipler, Hajıpourkhalkalou'nun cesedini kaybolduğu bölgeden yaklaşık 1,5 kilometre ilerde kanala ait mazgal önünde buldu.

Kanaldan çıkarılan ceset, incelemelerin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.