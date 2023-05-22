İranlı şarkıcı sahte pasaportla yakalandı

Alınan bilgiye göre, Türkiye'de ikamet izni olan İran uyruklu şarkıcı Borhan ve eşi Sahar Heıdrızad Ghezeljeh, hem Tahran hem de Berlin uçağına check-in yaptı.

İran pasaportuyla kontrol noktasına gelen çift, Tahran uçuş biletiyle pasaport kontrolünü geçti. Aynı zamanda check-in yaptıkları Berlin uçağının bulunduğu kapıya giden Borhan ve eşi buradaki görevlilere sahte Kolombiya ve İngiltere pasaportlarını gösterdi.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne bağlı risk analiz birimi belge inceleme ekipleri durumdan şüphelenerek çifti pasaport kontrol noktasından geçişinden itibaren yakın takibe aldı.

Kameralardan çiftin Berlin uçağının kapısına gittiğini tespit eden polis ekipleri, yer hizmetleri personeliyle irtibata geçerek, Borhan ve eşinin durdurulmasını istedi. Personel tarafından pasaportlarına el konulan çift, bu sefer kaçarak İran pasaportuyla Tahran uçağına bindi.

Polis tarafından İran uçağından indirilen çift, gözaltına alındı.