İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ağustos 2022 Salı / 5 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9567
  • EURO
    18,3222
  • ALTIN
    1026.82
  • BIST100
    2647.59
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İranlı suikast timinin İstanbul'da yeni görüntüleri ortaya çıktı: Otel odasında atış talimi...
Güncel

İranlı suikast timinin İstanbul'da yeni görüntüleri ortaya çıktı: Otel odasında atış talimi...

İstanbul'da, İsrail vatandaşlarına yönelik suikast hazırlığında olduğu tespit edilen İranlı suikast timinin keşif görüntüleri ortaya çıktı. Suikastçılar, susturucu takılı silahlarla kaldıkları otel odaları ya da günlük kiralık dairelerde atış talimleri yapmışlar.

DHA2 Ağustos 2022 Salı 17:32 - Güncelleme:
ABONE OL

Önce İran deniz kuvvetlerinde bir dönem asker olan Jamal G. ve Majid N. Beyoğlu'nda İsrailli turistlerin kaldığı otelleri tek tek araştırmaya başladı.

Ardından diğer şüpheliler sahte pasaportlar kullanarak Türkiye'ye girdi.

Suikastçılar Beyoğlu, Fatih ve Beylikdüzü'nde otel ve günlük kiralık evlerde kaldı. İranlı suikastçılar keşif için motosiklet de aldı.

Şüpheliler bunda da yakalanmamak için hayli hassas davrandı. Motosiklet için pazarlık yapan da gidip alan da keşif yapmak için kullanan da farklı isimlerdi.

İsrailli turistler İranlı suikast timi tarafından tek tek takip edildi. Suikast timi İsrailli turistlerin fotoğraf ve videoları çekti.

Suikastçılar, susturucu takılı silahlarla kaldıkları otel odaları ya da günlük kiralık dairelerde atış talimleri yaptı.

Bu anların videolarını da birbirlerine gönderdi. Şüpheliler daha sonra Beyoğlu'nda buluştu. Silah Majid N. tarafından Jamal G.'ye verildi.

Jamal G. İsrailli hedeflerinin bulunduğu otel odasına yakın bir oda kiraladı. Sahte pasaportla kiralanan oda da susturucu takılı tabanca ile iki el deneme atışı bile yaptı. Suikast timi dikkat çekmemek için tüm keşiflerde ayrı ayrı yürüdü.

İstanbul'da 10 kişilik suikast timi yapılan operasyonlarla yakalanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.