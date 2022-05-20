İranlı teknoloji uzmanın öldürülmesine ilişkin davada karar!

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklar Abdulvahhab Koçak ve Veli Sarı, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Duruşmaya, sanık Cengiz Akin ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, 14 Kasım 2019'da, ölen Masoud Molavi Vardanjani'nin Şişli'de sanık Ali Esfanjani'yle birlikte yürüdüğü sırada, sanık Abdulvahhab Koçak tarafından silahla öldürüldüğünü hatırlattı. Sanık Koçak'ın ölen Vardanjani'ye 11 el ateş ettiğinin aktarıldığı mütalaada, 6 mermi çekirdeğinin isabet ettiği Vardanjani'nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Mütalaada ayrıca olay yerinde tesadüfen bulunan Nuri Özden'in de isabet eden mermi çekirdeği nedeniyle yaralandığı ifade edildi.

- CİNAYETİN TASARLANDIĞI VURGULANDI

Sanık Abdulvahhab Koçak'ın HTS kayıtlarına göre olaydan iki gün önce Adıyaman'dan İstanbul'a geldiğinin belirlendiği kaydedilen mütalaada, sanığın bir gün öncesinde olay yerinde keşif yaptığına yer verildi. Mütalaada, sanık Koçak'ın, sanık Ali Esfanjani ile buluşması, olaydan kısa süre önce silahı temin etmiş olması, Vardanjani'yi sanık Esfanjani'yle yürüdüğü yöne doğru takip etmiş olması ve olaydan sonra saklanacağı yerin önceden planlanmış olmasının bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Koçak'ın öncesinde cinayeti tasarladığının anlaşıldığı kaydedildi.

Tutuklu sanık Abdulvahhab Koçak'ın cinayetin ardından firari sanık Naci Şerifi Zindaşti'nin Bakırköy'deki evine götürüldüğü aktarılan mütalaada, sanık Birol Özdemir'in nezaretinde, 12 gün boyunca burada saklandığı belirtildi.

- TETİKÇİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ



Mütalaada, tetikçi olduğu öne sürülen Abdulvahhab Koçak'ın "tasarlayarak kasten öldürme" ve "olası kast ile yaralama" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 2 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık Amin Parvazi'nin "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasının istendiği mütalaada, sanıklar Birol Özdemir, Cengiz Akin ve Veli Sarı'nın "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanık Siavash Abazari Shalamzari'nin "suçluyu kayırma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 2 yıl 6 aydan 10 yıla kadar hapse mahkum edilmesinin talep edildiği mütalaada, tutuklu bulunan 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi istendi.

- FİRARİ SANIKLARIN DOSYASININ AYRILMASI İSTENDİ



Haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar Naci Şerifi Zindaşti, Mohammad Reza Nasırzadeh Noshahr ve Ali Esfanjani'nin dosyasının ayrılmasının talep edildiği mütalaada, sanıklar Seyed Mohammad Reza Razavi, Ehsan Ghominejad, Sina Forouhar, Houtan Khezerlou ve Aşkın Bulduk'un ise kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatlarına karar verilmesi istendi.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan sanık Abdulvahhab Koçak, "Bu insanlar İranlı, ben Adıyamanlıyım. Anam, babam, atam, yedi göbek sülalem Türk. Bunları tanımam etmem. Kamera şakası mı bu? Ali Koçak'ın kardeşiyim. Ali Koçak, Zindaşti'nin şoförü. Ben de Naci Şerifi Zindaşti'yi ağabeyimin patronu olduğu için tanıyorum." dedi.

Koçak savunmasında, cinayetle alakasının olmadığını öne sürdü.

Suçlamaları kabul etmeyen sanık Cengiz Akin ise "Vatan haini değilim, Türk milliyetçisiyim. Sonuna kadar milliyetçiyim. Takdir sizin." ifadelerini kullandı.

- ARA KARAR



Mahkeme heyeti, sanıklar Abdulvahhab Koçak, Cengiz Akin ve Veli Sarı'nın tutukluluk haline oy çokluğuyla karar verdi.

Firari sanıklar Naci Şerifi Zindaşti ve Ali Esfanjani'nin hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama emrinin devamına karar veren mahkeme, sanık Mohammad Reza Nasırzadeh Noshahr hakkında savunmasının alınmasının ardından serbest bırakılmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına karar veren heyet, sanıklar ve avukatlarına esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

Mahkeme başkanı, sanıklar Abdulvahhab Koçak, Cengiz Akin ve Veli Sarı'nın tutukluluk halinin devamına karşı koyduğu muhalefet şerhinde, mevcut delil durumu ve tutuklu kaldıkları süre sebebiyle daha fazla tutuklu kalmalarının mağduriyetlerine yol açacağını, bu nedenle tahliye edilmeleri gerektiğini belirtti.

- İDDİANAMEDEN



Maktul Masoud Molavi Vardanjani'nin ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 14 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, sanıklar Naci Şerifi Zindaşti, Mohammad Reza Nasırzadeh Noshahr, Seyed Mohammad Reza Razavi ile Amin Parvazi, suçun azmettiricileri olarak yer alıyor.

İddianamede, sanıklar Zindaşti, Noshahr, Razavi ile Parvazi'nin "tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

Tetikçi olduğu öne sürülen Abdulvahhab Koçak'ın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "silahla kasten yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, firari sanık Ali Esfanjani'nin "tasarlayarak öldürmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep ediliyor.

İddianamede, sanıklar Cengiz Akin, Veli Sarı, Birol Özdemir, Ehsan Ghominejad, Sina Forouhar, Houtan Khezerlou ve Aşkın Bulduk'un "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar, sanık Siavash Abazari Shalamzari'nin "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 17 yıldan 25 yıla kadar hapsi isteniyor.