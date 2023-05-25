İranlı Zindaşti'nin yargılandığı organize suç örgütü davasında dosyalar ayrıldı

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Efkan Öveç ve Cem Dursun ile başka suçtan tutuklu sanıklar İsmail Güçlü, Uğur Can Coşkun ve Turgay Dursun Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Bazı tutuksuz sanıklar ile müştekiler ve avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, sanıkların taleplerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Heyet, firari sanıklar Ekrem Öztunç, Ali Koçak, İlker Dağlı, Tolga Hakan Ceyhan ve Naci Şerifi Zindaşti hakkındaki yakalama kararlarının devamına hükmetti.

Bazı haber sitelerinde belirtilen "Türkiye'den İran'a kaçırılan İsveç vatandaşı Habib Chaab idam edildi" şeklindeki haber nedeniyle mağdurun akıbeti hakkında araştırma yapılarak sonucun bildirilmesine karar veren heyet, ayrıca Adalet Bakanlığı aracılığıyla da İran'ın yetkili adli makamlarından mağdurun akıbetinin sorulmasını kararlaştırdı.

Heyet, tutuklu sanıklar Cem Dursun ve Efkan Övenç hakkındaki dava dosyasının, araştırılacak başka bir husus kalmaması ve gelinen aşama dikkat alınarak ayrılmasına, yeni bir dosya üzerine kaydedilerek esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmesine hükmetti.

Sanıklar Muhammet Şamdancı, Ömer Erdal Akkartal, Mustafa Akkartal, İsmail Güçlü ve Burak Çil'in dosyası ile diğer sanıklar Erkan Kocabaş, Güven Güzel, Ergül Kapukaya, Fatih Yılmaz ve Gönen Karakaya'nın da dosyalarının ana dosyadan ayrılarak yeni bir esasa kaydedilmesine hükmeden heyet, bu sanıkların dosyalarının da esas hakkındaki mütalaa için cumhuriyet savcılığına gönderilmesine karar verdi.

Sanıklar Cem Dursun ve Efkan Övenç'in tutukluluk halinin devamını kararlaştıran heyet duruşmayı 11 Ekim'e erteledi.

- İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 2'si mağdur-müşteki olmak üzere 2'si tutuklu 21 sanık yer alıyor.

Naci Şerifi Zindaşti'nin 3 kişiyi "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, Zintaşti'nin ayrıca "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan 3 yıldan 9 yıla, "birden fazla kişiyle silahla tehdit" suçundan 1 yıldan 2,5 yıla, "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 3 aydan 9 aya ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 2 yıldan 5 yıla olmak üzere 6 yıl 3 aydan 17 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Ali Koçak'ın 2 kişiyi "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ikişer kez, Ekrem Öztunç, İlker Dağlı, Tolga Hakan Ceyhan, Efkan Öveç ve Cem Dursun'un da aynı suçtan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, polis memurlarının da aralarında bulunduğu diğer sanıklara da "örgüt üyeliği, örgüt adına suç işlemek, suç üstlenme, verileri aykırı olarak ele geçirme, silahla tehdit ve görevi kötüye kullanma" gibi suçlardan 9 ay ile 22 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verilmesi öngörülüyor.