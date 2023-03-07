İRAP Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Değerlendirme Toplantısı'nda, kentteki üniversitelerin rektörleri ve kaymakamlarla bir araya geldi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı Değerlendirme Toplantımızı, İstanbul'daki üniversitelerimizin rektörleri ve kaymakamlarımız ile birlikte gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, paylaşımında toplantıdan fotoğraflara da yer verdi.