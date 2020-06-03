İrfan Baştuğ Caddesi'nin adı Mutlu Menderes Caddesi olmalıdır

03 Haziran 2020 Çarşamba 10:07 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 10:07

27 Mayıs darbecileri bu millete ve devlete çok büyük zararlar verdiler. Bu nedenle ödüllendirilmeleri veya isimlerinin hatırlanması doğru değildir. Ancak bazılarının isimleri hala cadde ve okullarda bulunmaktadır. Bunlardan biri de İrfan Baştuğ’dur. İrfan Baştuğ, 27 Mayıs’tan sonra sağda solda:



- ‘Haydi bakalım Eyüp Sultan kalksın da her dakika türbesini ziyaret eden Menderes’i kurtarsın’ gibi sözler sarf edilir olmuştu.

Milli Birlik Komitesi üyesi ve Ankara Valisi Tuğgeneral İrfan Baştuğ’un, 1960 yazında Eyüp Sultan Türbesine kadar gittiği ve türbeye karşı, yakışıksız bir davranış ve eda içerisinde:

- ‘Haydi bakalım kalk da Menderes’i kurtar’ dediği rivayet bulmuş ve bu ziyaretin ertesi günü, İrfan Baştuğ karayoluyla Ankara’ya dönerken, Kızılcahamam çıkışındaki Kargasekmez’de arabası uçuruma yuvarlanıp hayatını kaybedince, bu iki olay halkın arasında birleştirilmiş ve uzun süre yıllarca anlatılmıştı.

Ölümünden 51 yıl sonra kimlik kartı Ankara itfaiye meydanındaki bit pazarında bulunur. Baştuğ, tuğgeneral rütbesiyle Genelkurmay Başkanlığı Personel Daire Başkanı iken 1960 askeri darbesini düzenleyen 38 kişilik subay grubu arasında yer almıştı. Ankara’da, İtfaiye Meydanı’nda ikinci el eşya satışı yapan Yaşar Güler’e ait iş yerinde bulunan Baştuğ’a ait “Subay, Askeri Memur ve Astsubay Hüviyet Cüzdanı” bir vatandaş tarafından satın alındı. Askeri kimlik kartının veriliş tarihi olarak Şubat 1958 görülüyor. (https://www.hurriyet.com.tr/gundem/askeri-kimlik-karti-bit-pazarinda-cikti-18669434)

Mutlu Menderes, 6 yıl önce hava gazıyla vefat eden(?) üç kardeşin ikincisiydi. 1973 seçimlerinde ise tıpkı rahmetli abisi gibi Aydın milletvekili oldu ve ardından Adalet Partisi'ne geçti.

1977 seçimleri için Mutlu Bey kardeşine AP'den aday olması için ısrar etti. Uzun bir ısrarın ardından Aydın Bey teklifi kabul etti. İki kardeşten Mutlu Bey Aydın'dan, diğeri ise Konya'dan milletvekili olarak Meclis'e girdiler.

Aydın Menderes'ten dinleyelim: 1978 Şubat ayında yine bütçe müzakereleri. 27 Şubat günü bir akşam dışarıda yemek yedim geldim. Bütçe müzakerelerini izliyoruz. Bir haber geldi. Abiniz kaza geçirdi' diye. Ya demeyin, nerede' filan derken koşup Numune Hastanesi'ne geldik. Gittik, ameliyattan çıkarmışlar, yoğun bakıma götürüyorlardı abimi. Durum anlamaya çalışıyorduk. Dediler ki, Ulus'tan Dışkapı'ya giderken Çankırı caddesinin hemen başında karşıdan karşıya geçerken bir araba çarpmış, Mutlu bey ağır bir beyin travması geçirmiş. Komada, Allah'tan ümit kesilmez denilse de ertesi gün vefat eder.'

Ancak tesadüfen olaya şahit olan Diyarbakırlı ve o zaman, olay mahalinde otel resepsiyonunda çalışan bir kişi bana olayı şöyle anlattı: Rüzgarlı sokaktan Çankırı caddesine doğru, iki kişinin koluna girdiği bir adama sürükleyerek caddeye getirdiklerini gördüm. Onuu caddenin ortasına attıktan sonra bir araba hızla gelip yolda yatan adama çarptı. İki gün sonraki gazetelerde, bu kişinin Adnan Menderes’in oğlu Mutlu Menderes olduğu yazıyordu. Olayın üzerinde 40 yıl geçmiş ama hala şimdi gibi hatırlıyorum” dedi bana.

Bu nedenle, İrfan Baştuğ caddesinin adı Mutlu Menderes Caddesi olmalıdır, diye düşünüyorum.

Doç. Dr. Hüseyin ŞEYHANLIOĞLU