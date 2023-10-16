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Irkçı Ümit Özdağ'dan skandal ifadeler: Türk milletinin davası değildir

Irkçı söylemleri ile bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Filistin ile ilgili skandal sözler sarf etti. Özdağ'ın 'Filistin davası Türk milletinin davası değildir. Filistin davası Filistinli Arapların davasıdır.' sözleri ise birçok kesimden tepki aldı.

AA16 Ekim 2023 Pazartesi 12:22 - Güncelleme:
Irkçı Ümit Özdağ'dan skandal ifadeler: Türk milletinin davası değildir
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Araplar ve mülteciler üzerinden sık sık provokasyona imza atan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin İstanbul Gençlik Kolları tarafından Bakırköy Tarık Akan Konferans Salonu'nda düzenlediği programda bu sefer de Filistin konusunda skandal ifadeler kullandı.

IRKÇI ÜMİT ÖZDAĞ YİNE ŞAŞIRTMADI

İfadeleriyle birçok kesimden tepki çeken Özdağ, bugün kendilerine "Gelin, birlikte gidip Filistin'e savaşalım." denilmesi halinde buna yönelik yaklaşımlarını sıraladı.

Özdağ, "Filistin davası, İslam davası değildir. Filistin davası, Türk milletinin davası değildir. Filistin davası, Filistinli Arapların davasıdır. Filistin davası, nasıl İslam davası olsun?" açıklamalarında bulundu.

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