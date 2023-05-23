İrlanda'da Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy kullanma işlemi sona erdi

İrlanda'daki seçmenler, 20-22 Mayıs tarihlerinde Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliği'nde sandık başına gitti.

Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi Mehmet Hakan Olcay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki seçmenlerin üç gün boyunca 08.00 ile 22.00 saatleri arasında oy kullandığını belirterek oy kullanma işleminin sona erdiğini ifade etti.

Olcay, "Vatandaşlarımız sandığa bir önceki turda gösterdikleri teveccühü tekrarlamış ve oy verme işlemleri yüksek katılımla sorunsuz şekilde tamamlanmıştır. Oy pusulalarının diplomatik kurye ve siyasi parti temsilcileri gözetiminde 23 Mayıs sabahı THY'nin ilk uçağı ile İstanbul'a iletilmesi planlanmıştır." diye konuştu.

Toplamda 6 bin 770 kayıtlı seçmenin bulunduğu İrlanda'da seçimin birinci turunda katılım oranı yüzde 69,72 olmuştu.

