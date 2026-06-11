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Irmak öğretmenin ölümünde yeni gelişme: Kamu görevlileri hakkında izin talep edildi

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüyle ilgili başlatılan adli soruşturmanın sürdüğünü, kamu görevlileri hakkında da Valilikten soruşturma izni talep edildiğini bildirdi.

AA11 Haziran 2026 Perşembe 14:23 - Güncelleme:
Irmak öğretmenin ölümünde yeni gelişme: Kamu görevlileri hakkında izin talep edildi
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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında olay yeri inceleme işlemlerinin yapıldığı, dijital materyale el konulduğu, ilgili kişilerin ifadelerinin alındığı ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik delillerin toplandığı belirtildi.

Soruşturmanın tüm yönleriyle ve büyük hassasiyetle devam ettiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vefat eden ile görev yaptığı okulun yöneticisi arasında daha önce adli mercilere intikal eden bir olay nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca 3 Haziran 2026'da (vefat olayından önce) iddianame düzenlenmiş olup, yargılama süreci devam etmektedir. Ölüm olayına ilişkin kamuoyuna yansıyan tüm iddialar titizlikle araştırılmakta, hiçbir ihtimal göz ardı edilmeksizin soruşturma sürdürülmektedir. Ayrıca çalışma koşulları ile kamu görevlilerinin sorumluluğuna ilişkin iddiaların araştırılması amacıyla ilgili kamu görevlileri hakkında 4483 sayılı Kanun kapsamında Ağrı Valiliğinden soruşturma izni talep edilmiştir."

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