  ''İrtikap'' operasyonunda tutuklanmıştı! CHP'li başkan görevden uzaklaştırıldı
''İrtikap'' operasyonunda tutuklanmıştı! CHP'li başkan görevden uzaklaştırıldı

Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 'irtikap' suçlamasıyla tutuklanan CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, görevden uzaklaştırıldı.

AA24 Mayıs 2026 Pazar 13:47
İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Düzce ili Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, hakkında 'icbar suretiyle irtikap' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Düzce 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 23 Mayıs 2026 tarih ve 2026/274 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."

CHP'li belediye başkanı tutuklandı

