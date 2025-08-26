İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2025 Salı / 3 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0287
  • EURO
    47,8593
  • ALTIN
    4455.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İş adamının cansız bedeni Erdek açıklarından çıkarılacak! Özel kafes sistemi
Güncel

İş adamının cansız bedeni Erdek açıklarından çıkarılacak! Özel kafes sistemi

Erdek açıklarında, deniz dibinde tespit edilen ve ünlü iş adamı Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen cansız bedenin çıkarılması için sahil güvenlik ve deniz kuvvetleri çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, deniz dibinden çıkarma işleminin özel bir kafes sistemiyle yapılacağını bildirdi.

IHA26 Ağustos 2025 Salı 16:07 - Güncelleme:
İş adamının cansız bedeni Erdek açıklarından çıkarılacak! Özel kafes sistemi
ABONE OL

4 Ağustos'ta Yalova'dan 'Graywolf' isimli yatıyla tek başına denize açılan Halit Yukay'dan bir daha haber alınamamıştı. Günler sonra Erdek açıklarında parçalanmış yat kalıntılarına ulaşılmış, yapılan teknik incelemelerde yatın bir kuru yük gemisiyle çarpıştığı değerlendirilmişti. Soruşturma kapsamında gemi kaptanı tutuklanmıştı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında, teknenin battığı noktada yaklaşık 68 metre derinlikte bir cansız bedene ulaşılmıştı. Cesedin Halit Yukay'a ait olduğu tahmin edilse de kesin kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor.

ÖZEL BİR KAFES SİSTEMİ KULLANILACAK

Bugün itibarıyla özel ekipler bölgeye sevk edilirken, sahil güvenliğe bağlı arama kurtarma teknesi ve güvenlik botu cesedin bulunduğu noktada konuşlanarak çıkarma çalışmalarına başladı. Yetkililer, deniz dibinden çıkarma işleminin özel bir kafes sistemiyle yapılacağını bildirdi.

Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı (A-583) TCG IŞIN kurtarma ve yedekleme gemisiyle, sahil güvenlik botunun Marmara Denizi'nde sabitlenerek hazırlıklarını tamamladığı kaydedildi.

Konuyla ilgili olarak Erdek'in Kestanelik köyünde yaşayan balıkçı Coşkun Çavdar, "Köyümüzün tepesinden Halit Yukay'ın cenazesini çıkarma çalışmaları başladı herhalde. Savaş gemisi geldi. Sahil güvenlikler de yanında, muhtemelen onu çıkarmaya çalışıyorlar. Biz de tepeden seyrediyoruz. Bakalım, inşallah çıkartırlar" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Şanlıurfa'da dehşet anı kamerada: Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce savruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.