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İş adamının kızına Çin işi miras kumpası

İngiltere’de mağaza zinciri olan Türk iş adamı Arslan, beyin tümöründen hayatını kaybetti. Çinli sevgilisi ise hasta yatağında iş adamına kağıt imzalatıp kızını mirastan devre dışı bıraktı.

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Londra'da Specsavers Opticians isimli gözlük mağazalarının sahibi olan Selçuk Arslan (47), beyin tümörü rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Uzun yıllar Londra’da yaşayan Selçuk Arslan’ın vefatının acısını yaşayan kızı Selin Kanaç (23) ise baba acısının ardından Çinli sevgilisi Christy Man’dan gelen miras yazısıyla ikinci şoku yaşadı. İzmir’de yaşayan Kanaç, babasının mirasından çıkarıldığını duyunca şok geçirdi. 
 
İHBARNAMEYLE HABERİ OLDU 
 
Bunun kendisine yönelik bir kumpas olduğunu belirten Kanaç şöyle konuştu: “Babam öldükten sonra 100 bin lira borcu olduğuna dair ihbarname geldi. Avukata gittim. Avukat babamın Londra’da mal varlığını araştırırken Çinli sevgilisi Christy Man’dan mirastan men edildiğime dair vasiyetname geldi. İngiltere’de yaşayan amcam ve Çinli sevgili, babamın beyin ameliyatından sonra ona vasiyetname imzalatıyorlar. Babamla sürekli görüşüyorduk, ‘bana mirasım sana kalacak’ diyordu. Ölmeden üç ay önce şuuru yerinde değilken ona vasiyetname imzalatmışlar, bu Çinli sevgilisinin kumpası."
 
Yetkililerden yardım istiyorum
 
Selin Kanaç, "Babamın sadece 500 bin paunt değerinde evi, arabaları, nakit parası olduğunu öğrendim, şirketin değerini ise bilmiyorum. Amcam ve babamın Çinli sevgilisi şu anda şirkete kondular ve birlikte yönetiyorlar. Babamın mirasının peşini bırakmayacağım, Türk yetkililerin de kumpasla yapılan bu davada bana yardımcı olmasını istiyorum” dedi.
 
(Akşam)

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