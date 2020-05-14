İş Bankası formülü belli oldu: CHP'den böyle kurtulacak

14 Mayıs 2020 Perşembe 08:50 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 09:01

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılan MYK toplantısında, normalleşme sonrasında gündeme gelecek yasal düzenlemelere ilişkin hazırlıklar ele alındı. Bu kapsamda kısa süre önce hazırlıklarına başlanan baro ve meslek odalarının seçim sistemine yönelik çalışmalar ve CHP’nin İş Bankası hisselerine yönelik hazırlıklar gündeme geldi.

RAPOR HAZIRLANACAK

Başkan Erdoğan’ın kurmaylarıyla yaptığı MYK toplantısında TBMM Grup başkanvekilleri baro düzenlemesini içeren çalışmayı Başkan Erdoğan’a sundu. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, nispi temsil sisteminin değerlendirilmesini istedi. Bu seçenek dışında 3 farklı önerinin daha masaya yatırıldığı kaydedildi. Seçenekler bu hafta Meclis’te partinin hukukçu kurmayları tarafından tekrar görüşülecek ve son hali Başkan Erdoğan’a sunulacak.

CHP İÇİN HİSSE DEVRİ

Akşam'ın haberine göre, MYK toplantısında CHP’nin İş Bankası hisselerinin devrine ilişkin çalışma da ele alındı. AK Parti’nin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli CHP hisselerinin devrine ilişkin sunum yaptı. Edinilen bilgiye göre CHP’nin İş Bankası hisselerine devrine ilişkin 5-6 maddelik bir düzenleme öngörülüyor. Buna göre Siyasi Partiler Yasası’nda değişikliğe gidilecek. Kanunun partilere ticaret yasağını düzenleyen 67. Maddesine “Siyasi partiler sahip oldukları hisseleri Hazine’ye devreder” hükmünün eklenmesi planlanıyor.

BAYRAM SONU GELİYOR

Yine dört CHP’li üyenin yerine de “bağımsız üyelerin” atanması ve CHP hisselerinden gelir payı alan Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’yla ilgili bir düzenleme yapılması da öngörülüyor. Düzenlemenin Ramazan Bayramı’ndan sonra Meclis’e sunulması ve yasalaşması bekleniyor.