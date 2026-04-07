  İş başvurusu yapan öğrenciye taciz! Muğla Büyükşehir'deki ahlaksızlık başkana tutuklama
Güncel

İş başvurusu yapan öğrenciye taciz! Muğla Büyükşehir'deki ahlaksızlık başkana tutuklama

Muğla Büyükşehir Belediyesi Reklam A.Ş. (MUBRAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı L.A, iş başvurusu için sosyal medyada iletişim kurduğu üniversite öğrencisine yönelik 'nitelikli cinsel taciz' iddiasıyla tutuklandı.

AA7 Nisan 2026 Salı 10:33
Menteşe ilçesinde gözaltına alınan L.A.'nın emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı verilen MUBRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı L.A. tedbiren görevinden alınmış olup kurum içinde gerekli idari inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

- OLAY

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde öğrenim gören D.Ç. iş başvurusu kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Reklam A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı L.A. ile sosyal medya üzerinden iletişime geçmiş görüşmeler sırasında L.A.'nın öğrenciye uygunsuz mesajlar göndermesi üzerine D.Ç. savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla polis ekipleri L.A.'yı Menteşe ilçesinde yakalayarak gözaltına almış, şüphelinin Menteşe, Bodrum ve İzmir'deki ikametlerinde de arama yapılmıştı.

  • Muğla Büyükşehir Belediyesi
  • Soruşturma
  • Levent Arkan

