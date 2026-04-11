İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bu kez gözünü İstanbul'un simgelerinden olan asırlık çınar ağaçlarına dikti. "Çınar kanseri" bahanesiyle yapılan sert budamalar, bazı noktalarda ağaçların gövdeye kadar kesilmesine neden oldu.

GÖVDESİNE KADAR KESİLDİ

İBB, İstanbul'un tarihi ve yeşil güzelliklerini adeta katletti. İBB budama adı altında ağaçları gövdesine kadar keserek yok etti.

İstanbul'un Cadde ve sokaklarını süsleyen ve yıllardır ayakta duran çınar ağaçları, bu kez budama çalışmalarıyla gündeme geldi. Budamanın çınar kanseri ile mücadelede zorunlu bir önlem mi, yoksa hatalı bir uygulama mı olduğu tartışmaya neden oldu. çınar kanserine yakalandığı iddia edilen ağaçlar, İBB'ye göre budanarak kurtarılmaya çalışıldı.

HATALI VE RİSKLİ BUDAMA

İBB'nin 2022 yılında yayımladığı raporda uygulamanın tedavisi olmayan "çınar kanseri"ne karşı bilimsel bir karantina önlemi olduğunu savundu. İstanbul Çevre Konseyi ise yöntemin hatalı ve riskli olduğunu, müdahalelerin abartıldığını ileri sürdü.

İBB, "Bu çınar ağaçları 100-120 yaş arasında. Zamansız budama yaparak bu hale getirdiler" şeklinde eleştirilerin odağı oldu.

İstanbul'un tarihi dokusunun önemli parçalarından biri olan çınar ağaçlarının Osmanlı cihan devleti döneminden günümüze uzanan doğal miras olduğuna dikkat çekilirken, yapılan budamaların hem estetik hem de ekolojik açıdan zarar verdiği ifade edildi. Görüntülerde genç ve sağlıklı ağaçların da aynı şekilde budanması tepki çekti.

İBB'ye yönelik "Kendi kendine büyüyen ağaçlar var onların kesilmesi lazım bunlar Osmanlı döneminden kalan ve 500 yıl yaşaması olası olan bu ağaçları kesiyorlar." şeklinde yorumlar da yapıldı.