  • İş çıkışı eve dönmedi: 18 yaşındaki gençten haber alınamıyor
İş çıkışı eve dönmedi: 18 yaşındaki gençten haber alınamıyor

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi'nde yaşayan 18 yaşındaki Levent Çelik'ten Cumartesi günü saat 20.30'dan bu yana haber alınamıyor. İş çıkışı evine dönmeyen genç için ailesi endişeli bekleyişini sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre Levent Çelik, Cumartesi akşamı işten çıktıktan sonra Görükle bölgesinde görüldü. Ancak o saatten sonra kendisine ulaşılamadı. Oğullarından haber alamayan aile, kendi imkanlarıyla arama çalışması başlattı. Annesi Münire Çelik ve ağabeyi, iki gündür mahalle ve çevresinde gitmedik yer bırakmadıklarını ifade etti.

Aile, gencin çalıştığı iş yerine de gittiklerini ancak Levent Çelik'in işe de gelmediğini öğrendiklerini belirtti.

Oğlundan gelecek iyi bir haberi beklediklerini söyleyen anne Münire Çelik'in büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi.

Levent Çelik'i gören veya yerini bilen vatandaşların durumu güvenlik birimlerine bildirmesi istenirken, ailenin umutlu bekleyişi devam ediyor.

