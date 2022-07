İş dünyasından 15 Temmuz mesajı

İş dünyası örgütleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladıkları mesajlarda "birlik ve beraberlik" vurgusu yaptı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz'un yakın tarihin dönüm noktalarından olduğunu belirterek, darbe girişimine karşı mücadele verirken yaşamını yitiren demokrasi şehitlerini bir kez daha saygı ve rahmetle andığını bildirdi.

Gazilerimize minnet ve şükranlarını sunan Küçükoğlu, "Ülkemizin bütün kesimlerinin cumhuriyetimizi, demokrasimizi savunduğu 15 Temmuz, birlik ve beraberliğin değerini hepimize bir kez daha derinden hissettirdi." ifadesini kullandı.

Bundan sonra da her türlü engeli el ele vererek aşabileceklerini kaydeden Küçükoğlu, "Her alanda kararlı, sabırlı ve disiplinli bir şekilde çalışarak daha ileri gitmek ve çağdaşlık yolunda ilerlemek hepimizin görevidir. Daha güçlü ve gelişmiş bir Türkiye için kenetlenerek değer yaratmaya devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"TOPLUMSAL DAYANIŞMA RUHUYLA BERTARAF EDİLDİ"

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'ndan (TÜRKONFED) yapılan açıklamada, 15 Temmuz'un, sarsılmaz temeller üzerine kurulan Cumhuriyete, demokrasiye, milli birlik ve beraberliğe karşı bir saldırı olan ve toplumsal dayanışma ruhuyla bertaraf edildiği bildirildi.

Açıklamada, 15 Temmuz'un, örgütlü kötülükle ancak hakikatin yayılması ve güçlenmesiyle mücadele edilebileceğini gösterdiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bunun yolu da her bireyin aktif bir yurttaş olmasından geçmektedir. Artık hepimiz bireysel hayatlarımız, bireysel kariyerlerimiz, bireysel huzur ve mutluluğumuz kadar memleketimizin geleceğini, huzurunu ve mutluluğunu da düşünmeli, ortak geleceği kurmalıyız.

Bunun için de başta şiddet olmak üzere her türlü ayrımcılıktan, nefret söyleminden uzak durma sorumluluğuyla hareket etmeli, özgürlükleri bütüncül olarak savunmalı, ortak hayaller ve ortak umutlar etrafında uzlaşıyı, birlikteliği farklılıklarımızla inşa etmeliyiz. Bu da ancak bütün farklı aidiyetlerimiz, kimliklerimiz, tercihlerimizin bir arada olabildiği, her birimizin kendini var hissedebileceği bir ortamda mümkündür."

"15 TEMMUZ'U HİÇ UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ"

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da karanlık bir yapının dış destekçileri ile birlikte Türkiye demokrasisine ve hukuk devlet yapısına yönelik hain ve alçakça saldırısının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve direktifleri, Türk milletinin azim, inanç ve kararlılığıyla geri püskürtüldüğünü anlattı.

Aynı zamanda Türk ekonomisini çökertmeyi de amaçlayan hain girişime karşı iş dünyasının tek vücut olduğunu kaydeden Kıran, üretim çarklarının zaman kaybetmeden hızla yeniden döndürüldüğünü ve menfi sonuçların bertaraf edildiğini bildirdi.

Kıran, "15 Temmuz'u hiç unutmadık, unutturmayacağız. İş dünyasının temsilcileri olarak o günkü kararlılığımızla ülkemize, istiklal ve istikbalimize sahip çıkarken, Cumhuriyetimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için var gücümüzle mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ANKARA SANAYİ ODASI (ASO) BAŞKANI NURETTİN ÖZDEBİR: 15 TEMMUZ'DA MİLLETİN, DEMOKRASİNİN VE SEÇİLMİŞLERİN YANINDAYDIK

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, 15 Temmuz'da milletin, demokrasinin ve seçilmişlerin yanında olduklarını belirterek, "Bu hainlerin devletin içinden temizlenmesinin yanı sıra iş dünyasından da temizlenmesi için büyük çaba gösterdik." ifadelerini kulandı.

Özdebir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında 15 Temmuz'da Türkiye'ye yapılan hainliği hiçbir zaman unutmayacaklarını vurguladı.

15 Temmuz 2016'da içeriden ve dışardan bazı hainlerin ülkenin meşru hükümetini yıkmaya yönelik girişimini etkisiz hale getiren Türk halkının kahramanlığının unutulmayacağına dikkati çeken Özdebir, şunları kaydetti:

"Türk halkı, milletin iradesinden başka hiçbir iradeyi kabul etmediğini ve etmeyeceğini göstererek, bütün dünyaya örnek olmuştur. Türk milleti demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecek bu girişimi gerçekleştiren hainleri hiçbir zaman unutmayacak ve bu millet hainlere daima dersini verecektir. Biz ASO olarak 15 Temmuz'da milletimizin, demokrasimizin ve seçilmişlerimizin yanında olduk. Bu hainlerin devletin içinden temizlenmesinin yanı sıra iş dünyasından da temizlenmesi için büyük çaba gösterdik. Bu çabalarımızı sürdürmeye de devam edeceğiz."

Özdebir, 15 Temmuz şehitlerini rahmetle andıklarını ve gazilere şükran duyduklarını belirterek, vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladı.

TOBB BAŞKANI RIFAT HİSARCIKLIOĞLU: TÜRKİYE EKONOMİSİNİN DÜNYANIN EN BÜYÜK EKONOMİLERİ ARASINDA YER ALMASINI SAĞLAYACAĞIZ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin, 15 Temmuz 2016 gecesi, gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmeyeceğini gösterdiğini belirterek, "Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını ve lider ülke haline gelmesini birlikte çalışarak sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, her zaman demokrasinin, milletin ve devletin yanında olduklarını vurguladı.

15 Temmuz'un, hain darbe girişiminin 6. yıl dönümü olduğunu anımsatan, Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan bu alçakça saldırıyı unutmadık ve unutmayacağız. Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi, gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmeyeceğini, demokrasi ve milletin iradesi dışında bir seçeneğe de boyun eğmeyeceğini göstermiştir. 15 Temmuz hem Türkiye siyaseti hem de Türkiye ekonomisi için tarihi bir stres testi oldu. Milletin dirayetiyle bu test başarıyla geçildi. FETÖ kaynaklı bu hain darbe girişiminin ortaya çıkmasıyla birlikte, TOBB ve oda-borsa camiası olarak tepkimizi ilk anda ortaya koyduk. Darbe girişimine karşı ilk harekete geçen, ilk inisiyatif alan meslek örgütü olduk. Daha darbe bildirisi okunur okunmaz, gece saat 00.22'de çıktık dedik ki; 'Milletin iradesi ve demokrasi dışında hiçbir iradeyi tanımıyoruz. Gün demokrasiye sahip çıkma günüdür. TOBB ve oda-borsa camiası olarak, demokrasinin, milletimizin ve devletimizin yanındayız.' Türk iş dünyası olarak, aynı ruh, aynı inançla çalışmayı sürdürüyoruz. Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını ve lider ülke haline gelmesini hep birlikte çalışarak sağlayacağız. Tarihe geçen bu destansı demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden milli direnişin kahraman şehitlerine Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar diliyoruz, gazilerimizi minnetle anıyoruz."

TESK VE TŞOF'DAN 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ MESAJI

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla birer mesaj yayınladı.

Palandöken, mesajında, 15 Temmuz 2016'da halkın iradesine karşı yapılan saldırıyı kınadı.

Esnaf ve sanatkarlar olarak yapılan saldırıya karşı dik duruş sergilediklerini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Biz esnaf ve sanatkarlar olarak her zaman milli iradenin ve demokrasinin yanında olduk. 15 Temmuz günü tavrımızı gösterdik. Bu vatan için her zaman elimizi taşın altına koyduğumuz gibi, 15 Temmuz günü de darbe girişimine karşı çıkarak devletimizin yanında olduk. Milli iradeyi korumak ve devam ettirmek adına TESK olarak 51 üyemizi de ebedi yolculuğa uğurladık. Bu millet her zaman vatan uğruna korkusuzca bir duruş sergilemeyi bilir. Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi, o ruh her zor durumda ortaya çıkar. Demokrasi ve cumhuriyet için bunca zorlukları aşan bu millet, özgürlüğü için gerekirse gözünü kırpmadan can verir. Ülkemize bu tür saldırıları yapanlar iyi bilsinler ki Türk milleti her zaman demokrasinin ve cumhuriyetin bekçisidir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6. seneidevriyesinde bu vatan için can veren aziz şehitlerimizi, dualarla, özlemle ve saygıyla anıyorum. "

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın da Türk milletinin 15 Temmuz 2016 günü milli iradeyi yıkmak, demokrasinin geçerliliğini ortadan kaldırmak ve Cumhuriyetin işleyişine darbeyle son vermek için bir teşebbüste bulunanları genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle destan yazarak engellediğini anımsattı.

Türk milletinin hiçbir zaman iradesine karşı yapılan saldırıları kabul etmediğini, canı pahasına ve demokrasi uğruna vatanını savunduğunu belirten Apaydın, şu ifadeleri kullandı:

"Biz de şoför camiası olarak bu saldırının karşısında yer alarak, ülkemiz adına elimizden gelenin fazlasını yapma gayreti gösterip, devletin ve milli iradenin yanında yer aldık. Millet olarak ne kadar güçlü olduğumuzu hatırladığımız bu günde demokrasinin işleyişini ve ülkemizin varlığını devam ettirmek adına can veren aziz şehitlerimizi dualarla anıyor, gazilerimize teşekkürlerimi şoför camiası adına iletiyorum. Ülkemize her zaman bu şekil saldırılar olacaktır. Mühim olan bu saldırıları milli bir duruş sergileyerek bertaraf etmektir. Ülkemiz üstünde kötü emelleri olanlar iyi bilsinler ki bu millet demokrasi ve cumhuriyet uğruna çok bedeller ödemiştir. Yapılan saldırılar karşısında sert şekilde karşılık vermeyi bilir. Bu vesileyle 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nün 6. yıl dönümünde bu saldırıyı tekrar kınıyor, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu hatırlatmak istiyorum."

TİSK BAŞKANI AKKOL'DAN 15 TEMMUZ MESAJI

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akkol, mesajında, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde halkın, demokrasi ve milletin iradesi dışındaki bir seçeneği asla kabul etmeyeceğini bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Özgür Burak Akkol, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimiz, 15 Temmuz'da demokrasimizi korumak için ortak bir tutum sergilemiş, millet egemenliğini, anayasal düzeni yok sayan adımların karşısında olduğunu net şekilde göstermiştir. Ülkemiz ve milletimiz adına böyle bir sürecin tekrar yaşanmamasını içtenlikle temenni ediyorum. Bu vesileyle milli birliğimiz ve demokrasimiz uğrunda şehit olanlara şahsım ve konfederasyonumuz adına Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum."