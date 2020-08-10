10 Ağustos 2020 Pazartesi 10:09 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 10:25

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Türkiye sadece sağlık alanında değil ekonomi alanında da pandemiye karşı başarılı bir mücadele gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde hükümetimizin attığı hızlı ve kararlı adımlar adeta bir dalgakıran görevi gördü. Bugüne kadarki en kapsamlı istihdam, vergi ve kredi destekleri hayata geçirildi. Hükümetimizin tüm bu süreçte yanımızda olması reel sektöre güven ve moral verdi. Normalleşme süreciyle birlikte birçok sektördeki kayıplar telafi edilmeye başlandı. Üçüncü çeyrekle birlikte ekonomide yeniden çıkışın yaşanması bekleniyor. Türk iş dünyası umutsuzluğa kapılmadan ülkemiz için daha fazla çalışmaya ve üretmeye devam edecek. Biz de TOBB olarak 81 il ve 160 ilçedeki odalarımız ve borsalarımız ile 60 sektör meclisimiz kanalıyla sahadaki durumu hükümetimize en hızlı şekilde aktararak ekonomi yönetimimizin karar ve icraat süreçlerine en kapsamlı desteği verdik. Para piyasalarındaki dalgalanmaların ülkemizin ve reel sektörümüzün vizyonunu ve hedeflerini menfi etkilemesine izin vermemeliyiz. Türkiye bu tümseği de aşacak ve kararlı adımlarla ilerlemeye devam edecek.

DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle: Biz ihracat ailesi olarak, sayın Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'la 7 gün 24 saat birlikte çalışıyoruz. İhracatı çok kısa sürede toparladık. Bu nedenle de, ihracat ailesi olarak desteklerine teşekkür ediyoruz. Dünyanın durumu ortada. Bütün ekonomilerin zorlandığı bir dönem. Ama ihracata verilen desteklerle, ihracattaki hedeflere ulaşmayı hedefliyoruz. Ekonominin ana dinamosu olarak ihracat merkezde bulunuyor, biz önümüzdeki dönemden ihracatçılar olarak umutluyuz.

DOĞRU YAKLAŞIMLAR SERGİLENDİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: Yaşadığımız kur dalgalanmasında uluslararası konjoktürün etkisi olduğu açık. Türk Lirasından daha fazla değer kaybeden real ve peso gibi pek çok ülkenin para birimi var. TL bu sürece daha fazla dayandı. Bir süre sonra kurda makul seyre dönüleceğine güvenimiz tamdır. Genelde siyasî iradenin kararlılığı ve özelde ise ekonomi yönetiminin doğru yaklaşımıyla BDDK'nın swapta normalleşme, TCMB'nin de sıkılaştırma yönlü attıkları adımlar ile verdikleri mesajlar da kurun makul seviyelere gerilemesinde olumlu etkide bulunacaktır. Daha önce de benzer gelişmeler ve girişimler tecrübe ettik. Türkiye normalleşmeyi sağlayacak iradeye ve güce sahiptir. Bir de Kovid'de ikinci dalga ihtimalinin oluşturduğu tedirginliğin etkisiyle kıymetli madenlerde yaşanan artışı da unutmamak gerekir. Dolayısıyla biz, aynı zamanda küresel konjonktürde son dönemde artan belirsizliğin ülkemize düşen kısmını da yaşıyoruz.

EKONOMİ YÖNETİMİMİZ PROAKTİF DAVRANDI

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol: Pandemi bütün dünya için zorlu şartları getiren bir süreç oldu. Bu noktada ekonomi yönetimimizin proaktif yaklaşımı bizlere oldukça yardımcı oldu. İş dünyası ve sosyal taraflarla yapılan görüşmelerde dile getirilen talepler dikkate alınarak hızla açıklanan paketlerle, kısa çalışma ödeneği, kredi kolaylıklarının da arasında bulunduğu birçok düzenleme devreye girdi. Özellikle kısa çalışma ödeneği, istihdamı koruma noktasında işletmelerimiz için can suyu oldu, bu sayede istihdamda kayıp yaşamadan bugünlere gelebildik. Halen bitmeyen bir salgın hastalık dönemindeyiz, bu süreçte sakinliğimizi koruyarak, ekonomi yönetimimizle işbirliği ve istişare içinde, yolumuza devam edeceğiz. İhracata 100 milyar dolardan fazla katkı sağlayan on bin işyerimiz ve iki milyon çalışanımız ile TİSK olarak Türkiye'ye olan güvenimiz tam.

TEDBİRLER SORUNUN BÜYÜMESİNİ ENGELLEDİ

Hürriyet'in haberine göre; İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz: Salgının ekonomik etkileriyle mücadele için yapılanlarla da birçok ülkeden pozitif ayrışmış durumdayız. Hem esnafımız hem büyük işletmelerimiz hem de çalışanlar için alınan tedbirler sorunun büyümesini engelledi ve engellemeye devam ediyor. Yine de tüm dünyada olduğu gibi bizde de olumsuz bazı gelişmeler yaşanıyor. Çünkü ekonomiyi en çok rahatsız eden şey belirsizliktir. Belirsizlik olduğunda altın gibi yatırım araçları muteber hale geliyor. Altın fiyatları artarken borsa düşüyor, döviz yükseliyor. Peki, altın fiyatları sadece bizde mi artıyor? Hayır. Türkiye, Akdeniz'deki çıkarlarını korumak için taviz vermeyen, terörle mücadelede büyük başarılar elde eden, savunma sanayisi sürekli gelişen ve güçlenen bir ülke. Benim anlamakta güçlük çektiğim, her ekonomik dalgalanmada 'Tamam bu sefer battık' diye sevinenler. İçinde bulunduğu geminin batmasını isteyen biri nasıl bir aymazlık, nasıl bir ruh hali içindedir?

PANDEMİYİ EN İYİ YÖNETEN ÜLKELERDEN BİRİYİZ

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran: Ekonomi yönetimimiz elinden geleni yapıyor. Pandemi çıktığında bir önlem paketi açıklanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak o zaman da "Biz de bunun üzerine yeni düzenlemeler koymaya devam edeceğiz, gün gün gelişmelere göre davranacağız" demişti. Öyle de oldu. Pandemi bizim kontrolümüzde olmayan bir süreç, ama gördük ki pandemiyi de en iyi yöneten ülkelerden biri biziz.

EKONOMİK YAPIMIZLA PANDEMİ SÜRECİNİ ATLATACAĞIZ

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın: Doğru ve emin adımlarla hedeflerimize yürüyoruz. Pandemi sürecinde yaşanılan sıkıntılar bizlerde moralsizlik oluşturmasın. Güçlü ekonomik yapımız ile bu süreci de atlatacak ve yarınların inşasına kuvvetli bir şekilde koşmaya devam edeceğiz. Tüm dünyanın pandemi ile ekonomik anlamda ciddi dalgalanmalara maruz kaldı. Döviz kurundaki ve altındaki yükselmenin de bu dalgalanmanın bir parçası.

Türkiye ekonomisinin güçlü ve sağlam temeller üzerine kurulu. Pandeminin etkisinin zayıflaması ve piyasalarda güven ortamının oluşması ile bu dalgalanma da elbette durulacaktır. İş dünyası olarak ülke ekonomimize bundan önceki dalgalanmalarda olduğu gibi bu süreçte de güven duymaktayız. Yerli üretim ve katma değeri yüksek ürünler üzerine yapılan çalışmaların semeresini almaktayız. Pandemi sürecinde yaşanılan sıkıntılar bizlerde moralsizlik oluşturmasın. Güçlü ekonomik yapımız ile bu süreci de atlatacak ve yarınların inşasına kuvvetli bir şekilde koşmaya devam edeceğiz.