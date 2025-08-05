İş dünyasından ''Terörsüz Türkiye'' sürecine destek! Fesih Zeki Mert: Yerli ve yabancı yatırımları artıracak

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan komisyonun ilk toplantısını değerlendiren İş İnsanı Fesih Zeki Mert, "Tarihi bir eşikteyiz. Önemli bir dönüm noktasındayız. TBMM'de milletin masası kuruldu, 45 yıllık bir soruna ortak akılla çözüm aranıyor. Bu fırsat kaçırılmamalı; artık terörizm değil kardeşliğimiz gündem edilmeli, Terörsüz Türkiye ile geleceğe daha umutla bakılmalıdır" dedi.

"Kalıcı olarak terörün tümüyle gündemden çıkarılması ülkemizin küresel arenadaki temsiliyetini güçlendirecek, güven ortamını iyileştirerek yerli ve yabancı yatırımları artıracak" diyen İş İnsanı Fesih Zeki Mert, "Hepsinden önemlisi ise birlik ve beraberliğimizi sağlamlaştıracak, karanlık günleri geçmişte bırakacak, daha aydınlık Türkiye hayalimizi daimi kılacak" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda yeni bir dönem başlayacağının altını çizen Mert, "Süreç, küresel ticari anlaşmalarımıza ve yatırım ortaklıklarımıza da pozitif yansıyacaktır. Bunun yanı sıra, Terörsüz Türkiye demek, üretim motivasyonunun artması demektir. Ülkemizin üretim gücünün artması yeni istihdam kapılarının açılmasına ve refaha katkı sağlayacaktır" dedi.