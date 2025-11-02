İSTANBUL 21°C / 12°C
Güncel

İş insanı Halit Yukay denizde hayatını kaybetmişti! İşte kaptan için istenen ceza

Yalova'dan 4 Ağustos'ta 'Graywolf' isimli teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan iş adamı Halit Yukay'ın (43) ölümüyle sonuçlanan Balıkesir'in Erdek açıklarındaki kazayla ilgili soruşturma tamamlandı. Yukay'ın yatına çarptığı iddia edilen 'Arel 7' kuru yük gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu'un 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

IHA2 Kasım 2025 Pazar 13:42 - Güncelleme:
ABONE OL

Olay, 4 Ağustos 2025 tarihinden meydana geldi. Yalova yat limanından denize açılan iş adamı Halit Yukay'ın teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde Balıkesir'in Erdek açıklarında bulundu. Arama kurtarma ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu, Yukay'ın cansız bedeni yaklaşık 30 gün sonra denizden çıkarıldı.

Yukay, 9 Eylül 2025 tarihinde öğle namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreninin ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

İlk günden itibaren titizlikle yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, kazaya neden olduğu iddia edilen geminin çarpışma sonrası durmayarak yardımda bulunmadığını tespit etti. Hazırlanan iddianamede, tekneye çarptığı iddia edilen 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin tutuklu kaptanı Cemal Tokatlıoğlu'nun (61), 'Taksirle ölüme neden olmak' ve 'Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmeme' suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istendi. Hazırlanan iddianame, ilgili mahkemeye gönderildi.

