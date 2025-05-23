İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2025 Cuma / 26 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,0298
  • EURO
    44,2901
  • ALTIN
    4178.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''İş insanı İnan Kıraç kaçırıldı'' iddiası! Gözaltı sayısı yükseldi
Güncel

''İş insanı İnan Kıraç kaçırıldı'' iddiası! Gözaltı sayısı yükseldi

İş insanı İnan Kıraç'ın tedavi gördüğü hastaneden kaçırıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA23 Mayıs 2025 Cuma 12:06 - Güncelleme:
''İş insanı İnan Kıraç kaçırıldı'' iddiası! Gözaltı sayısı yükseldi
ABONE OL

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kıraç'a vasi olarak atanan 2 kişinin, iş insanının 20 Aralık 2024'te evlendiği Emine Alangoya ve bazı şüphelilerce kaçırıldığı yönünde polise yaptığı ihbarın ardından harekete geçti.

Polis ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan bulunan İnan Kıraç'ın vasilerine teslim edildiği ve evine götürüldüğü öğrenildi.

- DAVA SÜRECİ

İş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali istemiyle dava açmıştı.

Dava kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtilmişti.

Mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporuna göre, fiili ehliyetinin olmadığı tespit edilen Kıraç'a, avukat Atakan Yılmaz ve avukat Mert Öztekin'i geçici olarak vasi atamıştı.

Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde 4 Mart'ta görülen davanın ilk duruşmasında, Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'ndeki vasilik davasının sonucunun beklenilmesine karar verilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.