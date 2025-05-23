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''İş insanı İnan Kıraç kaçırıldı'' iddiası! İki kişi gözaltında

Vasi gözetiminde hastanede tedavi gören iş insanı İnan Kıraç, eşi Emine Alangoya'nın yakınları tarafından kendi rızasıyla kaçırıldı. Kıraç, Vaniköy'de ikamet ettiği evinde bulunurken, olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

HABER MERKEZİ23 Mayıs 2025 Cuma 09:02 - Güncelleme:
''İş insanı İnan Kıraç kaçırıldı'' iddiası! İki kişi gözaltında
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Koç Üniversitesi Hastanesi'nde mahkeme kararıyla tedavi sürecinde bulunan iş insanı İnan Kıraç (88), iddialara göre refakatçilerin gözetimindeyken, dışarıdan gelen kişilerle temasa geçti, ardından kendi rızasıyla bir otomobile binerek hastaneden ayrıldı. Vasi olarak atanan memurlar, hastane yönetimine daha önceden bildirdiklerini buna rağmen İnan Kıraç'ın hastaneden ayrılmasının suç kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek şikayetçi oldu.

Kıraç'ın hastaneden çıkarılmasında eşi Emine Alangoya'a yakın kişilerin rol oynadığı öne sürüldü. Nereye götürüldüğü bilinmeyen Kıraç'ın bulunması için emniyet birimleri çalışma başlattı.

Şüpheli çıkışın gerçekleştiği hastane ve bölgedeki güvenlik kameraları inceleme altına alındı. Vesayet kararları gereği, Kıraç'ın yalnızca vasilerinin onayıyla hastaneden çıkabileceği ve tedavi sürecine dair tüm işlemlerin yazılı talimatlarla yürütülmesi gerektiği belirtilmişti.

HASTANE: KAÇIRILDIĞI İDDİALARI ASILSIZDIR

Koç Üniversitesi Hastanesi, iş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sayın İnan Kıraç, 21.05.2025 tarihinde vasilerinin talebi üzerine hastanemize yatırılarak genel check-up muayenesine alınmıştır. 22.05.2025 tarihinde tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanan Sayın Kıraç, vasileri hastanede hazır bulundukları sırada, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır. Sayın Kıraç'ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsız olup, durumu kamuoyunun bilgisine sunarız.

EVİNDE BULUNDU

Kıraç, Vaniköy'de ikamet ettiği evinde bulundu. Kıraç'ı hastaneden götüren iki kişi gözaltına alındı.

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