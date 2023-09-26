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İş makinesi bir binaya girdi

İstanbul Küçükçekmece'de freni boşalan iş makinesi, 4 katlı bir binaya çarptı. İş makinesinin evin salonuna kadar girdiği kaza cep telefonu kamerasına yansırken, şoförün olay sonrasında kaçtığı öğrenildi.

IHA26 Eylül 2023 Salı 00:32 - Güncelleme:
İş makinesi bir binaya girdi
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Kaza, saat 20.00 sıralarında Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Aydınlar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre yolda çalışma yapan iş makinesinin freni boşaldı. Sürücü çevresindeki araçlara çarpmamak için manevra yaptı. Sokaktan aşağıya doğru inen araç, duramayarak 4 katlı bir binanın giriş katındaki evin salonuna kadar girdi. Olay esnasında herhangi bir vatandaşın sokakta olmaması büyük bir faciayı önledi. Firma tarafından geçici olarak hasar alan bölgenin tamir edildiği öğrenildi. Öte yandan olay sonrası şoförün kaçtığı iddia edilirken, polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı.

Kazayı anlatan Gökhan Gürel, "Biz aşağı indik. Şoför arkadaşta aşağıya doğru kaçtı. Sokakta kayboldu ve yakalayamadık. Olay şu şekilde oldu; sokağın gerisinde aracın freni patlıyor. Freni patladıktan sonra aşağıya iniyor. Tutmaya çalışıyor, tutamıyor. Yol kenarındaki arabaları milim ile sıyırıyor ve direkt eve giriyor. Allah'a şükür sokakta oynayan çocuklar yok. Normalde sokakta sürekli oynayan çocuklar oluyor. O sıra herkes dağılmıştı. Herkes sese çıktı zaten. Araç için belki ehliyeti yoktu, çalışma izni yoktu. Kaçak olabilir" dedi.

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