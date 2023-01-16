İş makinesi ile kazı yapan gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Seyitgazi Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Doğançayır Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı tespit edildi. Yapılan araştırmada sonucu Doğançayır Mahallesi Şanlının Kuyu mevkiinde O.K ., H.K., B.Ö., G.S. ve H.E. isimli 5 şüpheli şahıs iş makinesi ile kaçak kazı yaptığı esnada suçüstü yakalandı. Tarihi eser olabileceği değerlendirilen 1 adet taş eser ile birlikte yakalanan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 adet 9 milimetre çapında seri numarasız ve ruhsatsız tabanca, 1 adet boş şarjör, 1 adet jeneratör, 1 adet demir manivela, 1 adet powerbank ve kablosu, 1 adet arazi tarama cihazı, 1 adet arazi görüntüleme tableti ve çantası ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken ele geçirilen tarihi eser Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.