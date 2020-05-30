İş makinesinin altında kalan kadın hayatını kaybetti

DHA 30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:56 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:56

Kaza, öğle saatlerinde Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak'ta meydana geldi. Adem Ç. (35) yönetimindeki iş makinesi, yolun karşısına geçmeye çalışan genç kadına çarptı. İş makinesinin altında kalan kadın feci şekilde can verdi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası genç kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İş makinesi operatörü Adem Ç. gözaltına alınırken, genç kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.