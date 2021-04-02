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İş makinesinin çarptığı yaya öldü

Bolu'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, iş makinesinin çarpması sonucu öldü.

AA02 Nisan 2021 Cuma 15:39 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 15:39
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Alınan bilgiye göre, Şehitler Caddesi'nden Peyami Sefa Sokak'a dönmek isteyen D.C. (36) idaresindeki iş makinesi, yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Yılmaz'a (54) çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince yapılan incelemede Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yılmaz'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

İş makinesi operatörü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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