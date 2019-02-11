13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2581
  • 5,9505
  • 221.886
  • 102.451
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İş makinesiyle define avına çıktılar: 6 gözaltı

Bursa'da iş makinesiyle define avı jandarmaya takıldı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bursa’da iş makinesi ile gelip devasa büyüklükte kayayı parçalayıp define arayan şahıslar jandarmadan kaçamadı. Kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa’nın İznik ilçesinde gece saat 22.00 sıralarında ekskavatör yüklü 81 BS 335 plakalı tır ile Elbeyli köyü su deposu mevkine gelen defineciler, hazine bulma ümidiyle devasa büyüklükteki kayayı parçaladı. Jandarmanın ani baskınıyla kaçak kazı yapan 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Meliha ninenin Erdoğan sevgisi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kuveyt’te dünyanın en uzun bayrağı yapıldı

Kuveyt’te dünyanın en uzun bayrağı yapıldı

Evi kundaklanan Fransa Meclis Başkanı: Endişeliyim

Evi kundaklanan Fransa Meclis Başkanı: Endişeliyim

Bursa'da ele geçirildi! Tam 1 ton 300 kilogram

Bursa'da ele geçirildi! Tam 1 ton 300 kilogram

'Saldırı hazırlığındaki 7 DEAŞ üyesi yakalandı'

'Saldırı hazırlığındaki 7 DEAŞ üyesi yakalandı'

Özel Temsilci Halizad Türkiye'ye geliyor

Özel Temsilci Halizad Türkiye'ye geliyor

'70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir'

'70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir'

Sürpriz buluşma! Erdoğan'la bir araya geldi

Sürpriz buluşma! Erdoğan'la bir araya geldi

Rize'de 8 katlı bina tahliye edildi

Rize'de 8 katlı bina tahliye edildi
 

POPÜLER HABERLER

Meliha ninenin Erdoğan sevgisi

Meliha ninenin Erdoğan sevgisi

Füzeler, İHA'lar, bombalar... Mehmetçiğe yerli destek

Füzeler, İHA'lar, bombalar... Mehmetçiğe yerli destek

Böyle duyurdular: Rus uçaklarının kabusu olacak

Böyle duyurdular: Rus uçaklarının kabusu olacak

Venezuela'ya askeri müdahale olursa Brezilya ne yapacak?

Venezuela'ya askeri müdahale olursa Brezilya ne yapacak?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA