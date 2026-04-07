İş vaadi öfkesi gözünü döndürdü: CHP binasının camlarını aşağı indirdi

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 21.15 sıralarında Şehzadeler ilçesi 1. Anafartalar Mahallesi, Gazi Osman Paşa Caddesi üzerinde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şehzadeler İlçe Başkanlığı binasında meydana geldi. Bina önüne gelen Y.T. (35), giriş kapısının camlarını kırarak maddi hasara yol açtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, saldırganın olay yerinden ayrıldığı belirlendi.

EMNİYET BİNASINA GİDEREK TESLİM OLDU

Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme başlattığı sırada, Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne giden Y.T., saldırıyı kendisinin gerçekleştirdiğini beyan ederek teslim oldu. Gözaltına alınan şahsın ilk ifadesinde, belediyede işe girme vaadi verildiğini ancak alınmadığını ve anlık olarak bu duruma sinirlendiği için camları kırdığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BAŞKANLAR İNCELEMELERDE BULUNDU

Saldırı haberinin alınmasının ardından CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen ve Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek de parti binası önüne gelerek incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan başkanlar, yaşanan süreçle ilgili tahkikatın takipçisi olacaklarını belirttiler.

Olayın ardından konuşan CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen, "Bugün akşam saatlerinde maalesef menfur bir saldırı gerçekleştirildi ilçe başkanlığımıza. Hiç tanımadığımız bir şahıs ilçe başkanlığımızın camlarına taşlı saldırıda bulunmuş. Biz Türkiye'yi kuran ve kurtaran partiyiz. Hiçbir şeyden de bir korkumuz yok. İnşallah bu şiddet kültürünün de sona ermesini diliyorum. Mal zararı dışında başka bir zararımız bulunmuyor. Bizler de mahalle ziyaretlerindeydik neyseki burada da bir çalışmamız yoktu. Emniyette ifademizi verdik. Umarım bu olumsuzlukları bir daha yaşamayız ve kimse buna cesaret edemez. Bizler de şikayetçi olduk" dedi.