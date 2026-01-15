İSTANBUL 12°C / 7°C
Güncel

İş vaadiyle fuhuş tuzağı... İnsan ticareti yapan şebeke çökertildi: 6 mağdur kadın kurtarıldı

Kocaeli ve Iğdır'da düzenlenen insan kaçakçılığı operasyonunda, iş vaadiyle yurda getirilen kadınları tehdit ve şantajla fuhşa zorladığı belirlenen şebekeye yönelik baskında 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 6 mağdur kadın kurtarıldı.

AA15 Ocak 2026 Perşembe 01:03 - Güncelleme:
İş vaadiyle fuhuş tuzağı... İnsan ticareti yapan şebeke çökertildi: 6 mağdur kadın kurtarıldı
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri "insan kaçakçılığı" suçuna ilişkin yapılan çalışmalar kapsamında Özbekistan'dan iş bulma vaadiyle yurda getirilen kadınların tehdit ve şantajla fuhuş yaptırıldığını tespit etti.

Zanlıları yakalamak için harekete geçen ekipler, 10 Ocak'ta düzenlenen operasyonda Kocaeli'de 7, Iğdır'da 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ayrıca, zanlılar tarafından kontrol altında tutulan 6 mağdur kadın kurtarıldı.

