İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2020 Pazartesi / 29 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,859
  • EURO
    7,8411
  • ALTIN
    400.404
  • BIST100
    119542
Güncel

İş yerinde çıkan silahlı kavga kanlı bitti!

Osmaniye'de iş yerinde Tahsin D. (56), Caner Ö, Yakup E. ve M.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Polis, olay sonrası kaçan M.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

AA20 Temmuz 2020 Pazartesi 15:52 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 15:52
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Rahime Hatun Mahallesi'ndeki mutfak cihazları alım satımı yapan iş yerinde bulunan Tahsin D. (56), Caner Ö, Yakup E. ve M.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, yanındaki tabancayla 3 kişiye ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Kavgada yaralan Tahsin D, Caner Ö. ve Yakup E, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Tahsin D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay sonrası kaçan M.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.