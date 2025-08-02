İş yerinde feci olay! Hava basılan yük aracının lastiği canından etti

Beton ve bims (yapı malzemesi) üretimi yapılan iş yerinde çalışan Faruk Aycil, hava basılan lastiği kontrol etmek istedi.

Kontrol sırasında lastiğin büyük bir gürültüyle patlaması sonucu Aycil, havalanıp yere düştü.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, mesai arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aycil'i Iğdır Devlet Hastanesine kaldırdı.

Aycil, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.