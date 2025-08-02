İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ağustos 2025 Cumartesi / 8 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7015
  • EURO
    47,2204
  • ALTIN
    4395.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İş yerinde feci olay! Hava basılan yük aracının lastiği canından etti
Güncel

İş yerinde feci olay! Hava basılan yük aracının lastiği canından etti

Iğdır'da bir iş yerinde meydana gelen olayda hava basılan yük aracının lastiğinin patlaması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

AA2 Ağustos 2025 Cumartesi 16:21 - Güncelleme:
İş yerinde feci olay! Hava basılan yük aracının lastiği canından etti
ABONE OL

Beton ve bims (yapı malzemesi) üretimi yapılan iş yerinde çalışan Faruk Aycil, hava basılan lastiği kontrol etmek istedi.

Kontrol sırasında lastiğin büyük bir gürültüyle patlaması sonucu Aycil, havalanıp yere düştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, mesai arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aycil'i Iğdır Devlet Hastanesine kaldırdı.

Aycil, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kavurucu sıcaklara yağmur arası: Beklenen yağış başladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.