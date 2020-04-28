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Güncel

İş yerinde kumar oynayan 11 kişiye 34 bin 980 lira ceza uygulandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir iş yerinde kumar oynayarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 11 kişiye 34 bin 980 lira idari para cezası uygulandı.

AA28 Nisan 2020 Salı 16:20 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 16:20
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Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Murtaza Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polisin kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla girdiği iş yerinde 11 kişinin kumar oynadığı, bazı kumar malzemelerinin çeşitli yerlerde saklandığı belirlendi.

İş yeri sahibine, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlanma" suçundan işlem yapılırken, 11 kişiye de Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince toplam 34 bin 980 lira idari para cezası kesildi.

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