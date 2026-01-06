İSTANBUL 18°C / 12°C
Güncel

İş yerinde patlama: 1 kişi ağır yaralandı

Sinop'un Gerze ilçesinde motosiklet tamiri yapılan iş yerinde meydana gelen patlamada bir kişi ağır yaralandı.

AA6 Ocak 2026 Salı 13:24 - Güncelleme:
İş yerinde patlama: 1 kişi ağır yaralandı
Çarşı Mahallesi'nde motosiklet tamiri yapılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Patlamanın ardından çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Patlamada vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle ağır yaralanan iş yeri sahibi Mesut Şen, sağlık ekiplerince Gerze Şehit Dr. Sena Sakin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şen, burada yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi.

  • motosiklet tamiri
  • patlama
  • olay

