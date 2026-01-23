İSTANBUL 13°C / 7°C
İş yerine kurşun yağdırdılar! 6 kişi yakalandı

İstanbul'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

23 Ocak 2026 Cuma 09:07
Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin şüphelilerin belirlenip yakalanmasına yönelik İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

İş yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobil içerisinden ateş açıldığını belirledi. Otoparka terk edilen otomobilin çalıntı, plakasının sahte olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri düzenledikleri operasyonda kimlikleri belirlenen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

