Güncel

İş yerine patlayıcı atıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerine el yapımı patlayıcı atıldı.

AA25 Ekim 2025 Cumartesi 07:38
İş yerine patlayıcı atıldı
Fevzipaşa Mahallesi'ndeki giyim satışı yapılan bir iş yerinde patlama sesi duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, patlamanın kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce atılan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldiği belirlendi.

Patlayıcının parça tesirli olduğu değerlendirilen saldırıda can kaybı, yaralanma ve maddi hasar meydana gelmediği belirtildi.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, polis ekipleri sokak girişlerinde güvenlik önlemi aldı.

Polis olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

