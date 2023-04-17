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İş yerine silahlı saldırı düzenlendi

Bahçelievler'de kimliği henüz belirlenemeyen şüphelilerce bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

AA17 Nisan 2023 Pazartesi 04:30 - Güncelleme:
İş yerine silahlı saldırı düzenlendi
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İSTANBUL (AA) – Bahçelievler'de kimliği henüz belirlenemeyen şüphelilerce bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Çobançeşme Mahallesi Şimşek Sokak'a otomobille gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen şüphelilerce sokakta bulunan bir iş yerine ateş açıldı.

Mahalle sakinlerinin iddiasına göre, şüphelilerin saldırısı esnasında olay yerinde bulunan bir polis memuru, saldırganlara karşılık verdi. Polisle çatışan şüpheliler, daha sonra geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan olmadı, kurşunlar sokakta bulunan bazı iş yerlerine isabet etti. Polis ekipleri sokağı trafiğe kapattı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemede, sokakta 47 boş kovan bulundu.

Emniyet tarafından kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, saldırganların sokakta ateş ettikleri anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde rastgele ateş eden kişilerin, şarjör değiştirdikten sonra ateş etmeye devam ettikleri görülüyor.

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