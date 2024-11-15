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İş yerlerinden haraç alan 5 şüpheli tutuklandı

Düzce'de, üniversite bölgesindeki iş yerlerinden haraç aldığı, vermeyenleri de darp ve tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

DHA15 Kasım 2024 Cuma 10:34 - Güncelleme:
İş yerlerinden haraç alan 5 şüpheli tutuklandı
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Düzce Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Üniversitesi'nin bulunduğu Beçi Yörükler Mahallesi'ndeki işletmelerden haraç aldığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Haraç vermeyenleri de darbedip tehdit ettiği iddia edilen şüpheliler, O.T., A.A., N.Ö., T.Ö., B.C.G., F.Y. ve M.B. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Gasp ve yağma' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.B., O.T., B.C.G., A.A. ve F.Y. tutuklanırken, T.Ö. ve N.Ö. için ev hapsi kararı verildi.

  • haraç alımı
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