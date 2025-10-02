İSTANBUL 22°C / 17°C
Güncel

İsale hattı patladı, cadde göle döndü: Tekirdağ'da tonlarca litre su boşa aktı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kepçe yolda kazı çalışması yaparken içme suyu hattı patladı. Caddeyi adeta göle çeviren tonlarca su, yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.

IHA2 Ekim 2025 Perşembe 10:24
İsale hattı patladı, cadde göle döndü: Tekirdağ'da tonlarca litre su boşa aktı
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Süleyman Seba Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde çalışma yapan kepçe, içme suyu irsaliye hattına çarpması sonucu büyük çaplı patlama yaşandı. Patlamayla birlikte tonlarca su caddeye yayıldı.

Görgü tanıkları, TESKİ'ye ait bir aracın patlak noktasına gelmesine rağmen herhangi bir çalışma yapmadan bölgeden ayrıldığını iddia etti. Bu durum vatandaşların tepkisine yol açtı. Daha sonra tekrar gelen TESKİ ekipleri, dün gece saatlerinde patlayan su borusunu onardı.

Şehir genelinde su kesintilerinin yaşandığı bir dönemde meydana gelen bu patlama, hem büyük miktarda su israfına sebep oldu.

