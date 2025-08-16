İSTANBUL 29°C / 22°C
Güncel

İsale hattı patladı, cadde sular altında kaldı

Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde ana isale hattında meydana gelen patlama sonucu cadde sular altında kaldı.

IHA16 Ağustos 2025 Cumartesi 16:43 - Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattında meydana gelen patlama sonrası MUSKİ ekipleri çalışma başlattı. Bitez Mahallesi Bergamut Caddesi'nde ana isale hattında patlama meydana geldi. Patlama sonrası yolda büyük bir çukur oluştu. Patlaktan akan su, önce yola oradan da bahçelere aktı.

Bazı sürücüler patlağın olduğu bölgeden araçlarıyla geçmeye çalıştı. Bölgeye gelen MUSKİ görevlisi, sürücüleri patlağın olduğu bölgeden geçmemeleri konusunda uyardı. Şerit çekilen yol trafiğe kapatıldı. MUSKİ ekipleri tarafından bölgede çalışma başlatıldı.

