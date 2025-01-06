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İsale hattı yine patladı! Araç çukura düştü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattı patladı, otomobil çukura düştü. Otomobil sürücüsü, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

IHA6 Ocak 2025 Pazartesi 15:29 - Güncelleme:
İsale hattı yine patladı! Araç çukura düştü
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Öğle saatlerinde Yahşi Mahallesi Ercan Yangöz Caddesi'nde isale hattı patladı. Asfaltın yarıldığı yoldan geçen Aysel Üstünel idaresindeki otomobil, çukura girdi. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar, Aysel Üstünel'i otomobilden çıkardı. Patlaktan akan sular, bölgedeki restoran ve evlerin bahçelerini bastı. İhbarın ardından olay yerine polis ve zabıta ekipleri geldi. Yol, ekiplerce trafiğe kapatıldı. Otomobilin kaldırılması ve patlağın tamiri için çalışma başlatılacak.

Sürücü Aysel Üstünel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Altyapımız eksik, insan canımız bu kadar ucuz. O panik anında bir kriz geçirebilirdim. Arabada yalnızdım. Beni camdan kollarımdan çekip aldılar. Allah'tan yalnızdım, yanımda torunum olabilirdi, ne yapardım" dedi.

Bahçesini su basan Sibel Arslan ise, "Bu sürekli tekrarlanan bir olay, ilk değil. Sadece burası değil birkaç ev de zarar görüyor. Şu anda içerisi bataklık gibi. Umarım yetkililer ilgilenir ve bahçenin temizliğinde de yardımcı olurlar. Çünkü tek başımıza bunu yapmamız mümkün değil" diye konuştu.

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