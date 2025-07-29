İSTANBUL 34°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Temmuz 2025 Salı / 4 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,5755
  • EURO
    47,0141
  • ALTIN
    4334.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İşaret fişeği 500 metrekarelik alanı yaktı: Şüpheliden ''söner zannettim'' savunması
Güncel

İşaret fişeği 500 metrekarelik alanı yaktı: Şüpheliden ''söner zannettim'' savunması

Beykoz'da fişek ile orman yangınına sebep olan şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheli, verdiği ifadede 'İneceği yerde söneceğini ve bir zarar vermeyeceğini düşündüm fakat işaret fişeği sönmeden evimizin karsısında bulunan ve yangın olayının gerçekleştiği alana indi, o alanda alevler büyüdü.' dedi.

IHA29 Temmuz 2025 Salı 12:14 - Güncelleme:
İşaret fişeği 500 metrekarelik alanı yaktı: Şüpheliden ''söner zannettim'' savunması
ABONE OL

Beykoz'da ormanlık alana işaret fişeği atarak yangına sebep olan şüpheli gözaltına alındı. Savcılık işlemleri tamamlanan şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Yangın, geçtiğimiz gün Beykoz Çiğdem Mahallesi Sarıkaya Caddesi üzerinde bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, işaret fişeğinin atılması sonucunda ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve zabıta ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 500 metrekarelik alan zarar gördü. Polis ekipleri olayla ilgili incelemesi sonrası yangının çıkış sebebinin işaret yardım fişeği olduğu belirlendi. Fişeği attığı tespit edilen Alihan A. gözaltına alındı.

"SON KULLANMA TARİHİ GEÇEN FİŞEK ATTIM"

Alihan A. emniyette verdiği ifadesinde, "Babam Yüksel A. evde yoktu, kendisinin gemilerde çalıştığını biliyordum, babamın gemide çalışması dolayısıyla her gemide bulunacağını bildiğim işaret yardım fişeklerinin son kullanma tarihlerinin geçmesi dolayısıyla yenilendiğini duyduğum ve eskilerinin dağıtıldığını duydum. Bunlardan bir tanesini babam 6 ay kadar önce eve getirmişti. Bu malzemeyi işaret fişeğini ben aldım. Olay günü saat 20.50 sıralarında ablam Betül A., 'ben bu işaret fişeğini merak ediyorum' dedi. Internet üzerinden videolardan izlediğim kadarı ile nasıl kullanıldığını gördüm. Bende bu malzemeyi alarak üst kapağını ipini çektim malzeme patlayarak bulunduğumuz balkondan hesaplayamadığım kadar metre yükselerek aşağı doğru inmeye başladı. Yanar vaziyetteydi, ineceği yerde söneceğini ve bir zarar vermeyeceğini düşündüm fakat işaret fişeği sönmeden evimizin karsısında bulunan ve yangın olayının gerçekleştiği alana indi, o alanda alevler büyüdü. Telefondan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni 6 kere aradım. Yangın olayı ile olay yerine intikal edildiğini söylediler. Ben olay yerini tam göremiyordum fakat siren seslerini duyuyordum. Yangın yerine giderek tüp ile müdahalede bulunduk olay yerinden ayrılırken yangın azalmıştı" dedi.

Alihan A., emniyetteki ifadesinin ardından Beykoz Adliyesi'ne götürüldü. Savcılık işlemleri tamamlanan şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.