Türk bayrağına saygısızlık, terörist heykeli ve son olarak sağlık çalışanlarına zift temizletmesiyle gündeme gelen DEM Partili Diyarbakır Bağlar Belediyesi'nin İŞKUR'a verdiği ilan dikkat çekti. Bağlar Belediyesi, 3,5 ayda 160 personelin görevine son verdi, 'Personel fazlası var, bütçe kısıtlı' bahanesine sarıldı.

1 GÜNLÜK HÜLLE İLANI

Bağlar Belediyesi önceki gün İŞKUR'a verdiği ilanla 65 işçi aradığını duyurdu. Temizlik ve beden işçisi alımı ilanının başvuru süresi dikkat çekti. 23 Temmuz 2024'te verilen ilanın son başvuru tarihi de aynı gündü. Ertesi gün ise başvuru yapanların arasından mülakatla 65 işçinin işe alınacağı duyuruldu. Bu durum işe alınacak kişilerin önceden belirlendiği iddialarını gündeme getirdi.