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  • İşçi kıyımı yapan DEM'li belediyede tepki çeken karar! Adrese teslim iş ilanı açtılar
Güncel

İşçi kıyımı yapan DEM'li belediyede tepki çeken karar! Adrese teslim iş ilanı açtılar

İşçi kıyımı, Türk bayrağına saygısızlık gibi birçok skandal ile gündeme gelen DEM Partili belediyelerde tepki çeken bir gelişme daha yaşandı. Kısa bir sürede bahanelerle 160 işçinin işine son veren DEM Partili Diyarbakır Bağlar Belediyesi'nin 65 kişilik adrese teslim iş ilanı dikkat çekti.

Akşam Gazetesi25 Temmuz 2024 Perşembe 09:36 - Güncelleme:
İşçi kıyımı yapan DEM'li belediyede tepki çeken karar! Adrese teslim iş ilanı açtılar
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Türk bayrağına saygısızlık, terörist heykeli ve son olarak sağlık çalışanlarına zift temizletmesiyle gündeme gelen DEM Partili Diyarbakır Bağlar Belediyesi'nin İŞKUR'a verdiği ilan dikkat çekti. Bağlar Belediyesi, 3,5 ayda 160 personelin görevine son verdi, 'Personel fazlası var, bütçe kısıtlı' bahanesine sarıldı.

1 GÜNLÜK HÜLLE İLANI

Bağlar Belediyesi önceki gün İŞKUR'a verdiği ilanla 65 işçi aradığını duyurdu. Temizlik ve beden işçisi alımı ilanının başvuru süresi dikkat çekti. 23 Temmuz 2024'te verilen ilanın son başvuru tarihi de aynı gündü. Ertesi gün ise başvuru yapanların arasından mülakatla 65 işçinin işe alınacağı duyuruldu. Bu durum işe alınacak kişilerin önceden belirlendiği iddialarını gündeme getirdi.

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