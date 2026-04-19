Analık izni süresini uzatan kanun teklifinin 13 maddesi Meclis'te kabul edildi. Teklifin tüm maddelerinin kabul edilmesi sonrası düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek. Düzenleme yürürlüğe girdikten sonra işçi-memur fark etmeksiniz tüm kadın çalışanların analık izni 24 hafta olacak. Ayrıca analık izni süresince rapor parası da ödendiği için düzenlemenin hayata girmesi ile birlikte SGK'nın da konuyla ilgili düzenleme yaparak uzayan analık izni süreleri için rapor parası ödemesi söz konusu olacak. Ancak şu an hamile olan ya da analık izninde olup doğum yapmamış olan ya da doğum yapmış ancak analık izni bitmemiş olanlar için izinden yararlanma konusunda bazı detaylar var.

ÇOCUKLA 24 HAFTA GEÇİRECEK

1- Doğum izni başlamamış kadın çalışanlar ne kadar süre izin kullanabilecek? Şu an hamile olan ancak henüz analık izni başlamamış kadın çalışanlar; işçi, memur fark etmeksizin doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta analık izni kullanabilecekler. Kadın çalışanlar isterler ve doktor da onay verirse doğumdan önce 2 hafta kalıncaya kadar çalışıp 6 haftalık izni doğum sonrasına aktarabilecek ve toplamda doğum sonrasında 22 hafta çocuğuyla birlikte olabilecekler. Analık izni henüz başlamadığı için bu durumdaki kadın çalışanlar yeni düzenlemedeki tüm haklardan faydalanabilecekler.

2- İzinde olup doğum yapmamışlar ne kadar izin kullanacak? Şu an analık izninde olan ancak henüz doğum yapmamış kadınlar doğum öncesindeki izin haklarını kullanıyorlar ancak doğum sonrasındaki izinlerini kullanmaya başlamadılar. Düzenlemeyle yalnızca doğum sonrasındaki analık izni süresi uzatıldığı için bu durumdaki kadın çalışanlar doğum yaptıktan sonra 16 haftalık izninin tamamını kullanabilecek. Bu durumdaki kadın çalışanlar da eğer doğum öncesi tüm izinlerini kullanmışlarsa doğum sonrası 16 hafta, doğumdan önce 3 haftaya kadar çalışmış ve 5 haftalık izinlerini doğum sonrasına aktarmışlarsa 21 hafta çocuklarıyla olabilecekler.

DOĞUM İZNİNE BAŞLAYAN KADINLAR DA FAYDALANABİLECEK

3- Analık izni bitmemiş kadın çalışanlar ne kadar süre izin kullanabilecek? Şu an evde çocuğuyla birlikte olan ve doğumdan sonraki analık izni henüz bitmemiş olan kadın çalışanlar düzenleme yürürlüğe girdikten sonra 8 hafta daha analık izni kullanabilecekler. Doğumdan sonraki analık izni süresi tamamlamadan önce düzenlemenin yürürlüğe girmesi söz konusu olursa bu durumdaki kadın çalışanlar işe dönmeden analık izin sürelerini uzatmış olacaklar ve 8 hafta daha analık izni kullanabilecekler

İŞE DÖNEN 8 HAFTA DAHA İZİN YAPABİLECEK

4- Analık izni bitmiş kadın çalışanlar ne kadar süre izin kullanabilecek? ANALIK izni bitmiş ve işe dönmüş kadın çalışanlardan doğumun üzerinden 24 hafta geçmemiş olanlar işverenlerinden talep ederek 8 hafta daha analık izni kullanabilecekler. Örneğin düzenleme 24 Nisan 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girerse 7 Kasım 2025 ve sonrasında doğum yapmış kadın çalışanlar işverenlerinden talep ederek 8 hafta daha analık izni kullanabilecekler

24 HAFTASI BİTEN KULLANAMAYACAK

5- Analık izni bitmiş doğumun üzerinden 24 hafta geçmiş kadın çalışanlar izin kullanabilecek mi? Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla analık izni süresi bitmiş, doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren de 24 haftalık süre tamamlanmış olan kadın çalışanlar ne yazık ki uzayan analık izni süresinden yararlanamayacaklar. Örneğin düzenleme 24 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe girerse 6 Kasım 2025 ve öncesinde doğum yapmış kadın çalışanlar ne yazık ki 8 haftalık analık izninden yararlanamayacaklar.