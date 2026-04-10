İşçi servisi demir yüklü tırla çarpıştı! Yaralılar var

Kaza, Karaman-Ereğli kara yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Karaman'dan organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir bisküvi fabrikasına işçi taşıyan Mustafa Ç. idaresindeki 70 FV 192 plakalı midibüs, kavşakta dönüş yapan Hüseyin A. idaresindeki 03 SE 547 plakalı çelik demir yüklü tırla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile midibüsteki 10 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.