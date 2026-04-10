İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2026 Cuma / 23 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,691
  • EURO
    52,2606
  • ALTIN
    6820.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İşçi servisi demir yüklü tırla çarpıştı! Yaralılar var
İşçi servisi demir yüklü tırla çarpıştı! Yaralılar var

Karaman'da fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsü ile çelik demir yüklü tırın çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

IHA10 Nisan 2026 Cuma 09:33
ABONE OL

Kaza, Karaman-Ereğli kara yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Karaman'dan organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir bisküvi fabrikasına işçi taşıyan Mustafa Ç. idaresindeki 70 FV 192 plakalı midibüs, kavşakta dönüş yapan Hüseyin A. idaresindeki 03 SE 547 plakalı çelik demir yüklü tırla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile midibüsteki 10 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.